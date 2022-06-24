عشية إنطلاق الامتحانات الرسمية.. رسالة من الحلبي إلى الطلاب المرشحين والعاملين على تنظيمها

غرد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عبر حيابه على "تويتر" قائلاً:

"عشية إنطلاق الامتحانات الرسمية، أود أن اشكر كل العاملين على تنظيم هذا الإستحقاق الوطني الذين شاركوا حرصي على مستقبل المتعلمين وخوفي على القطاع التربوي في لبنان. إن الامتحانات الرسمية هي محطة تقييم وطنية ومرحلة اساسية للبنان وللقطاع التربوي في شكل خاص.

Advertisement

وإلى أبنائي وبناتي المرشحين ادعوكم إلى خوض هذه الامتحانات بكل ثقة، وبكل اندفاع واستحقاق. لقد تعبتم واجتهدتم طوال العام الدراسي وتغلبتم على صعاب عدة. أعدكم مثل ما وعدتكم من قبل بالحفاظ على مستقبلكم التعليمي وحقكم بالحصول على غد أفضل. اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في استحقاقكم غداً".