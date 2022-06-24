قائمقام حاصبيا عاين موقع وادي الحاصباني المحتوي على ثروات نفطية

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تفقد قائمقام حاصبيا رواد سلوم موقع وادي الحاصباني (القاطع) بناء على مناشدات اهالي المنطقة، برفقة فؤاد زويهد وباسل ابوحمدان اللذين وضعا القائمقام في كافة تفاصيل الموقع الذي يحتوي على كميات كبيرة من الاحجار النفطية والتي تعرف باسم الحمّر، حيث كانت هناك شركة اجنبية مختصة تقوم باستخراجه وتم التوقف عن العمل في هذا المقلع بعد تعرضه للقصف إبان الاحتلال الاسرائيلي للبنان.وروى شهود عيان للقائمقام ان المقلع يمتد على مساحات واسعة بواسطة انفاق تحت الارض موصولة ببعضها البعض، اضافة الى احتوائه على كميات من الغاز.بدوره وعد القائمقام سلوم ب"متابعة هذا الموضوع مع المراجع المعنية" واعلن انه "بصدد توجيه كتاب الى جانب وزارة الداخلية والبلديات لاطلاعها على الامر والتنسيق بهذا الخصوص مع اجهزة الوزارات المختصة، لاجراء الكشوفات اللازمة"، مؤكدا "اهمية هذا الموضوع لاعتباره موردا اقتصاديا لابناء المنطقة وللوطن باكمله".