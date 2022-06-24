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لبنان

شيخ العقل من بتاتر: للمحافظة على الوطن الذي قدمنا في سبيله التضحيات

Lebanon 24
24-06-2022 | 15:31
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شدد شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على "التمسك بالقيم المعروفية والوطنية"، داعيا الى "التشبث بالارض حفاظا على الوطن الذي قدمنا في سبيله التضحيات وكرسنا فيه العيش المشترك واكدنا هويتنا الذاتية".
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كلام ابي المنى جاء خلال زيارة قام بها مساء اليوم الى بلدة بتاتر (جرد عاليه) حيث اقيم له استقبال اهلي كبير وحاشد في قاعة آل غريزي العامة.

وقال: "ان المرحلة الراهنة صعبة والظروف الاقتصادية والمعيشية ضاغطة لكننا نواجهها بالتعاون والتعاضد دائما وبالقناعة احيانا والعودة الى الارض والبساطة الروحانية التي بها نكرس الاطمئنان في بيوتنا وعائلاتنا".  
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