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لبنان

حميه: ماضون في تفعيل العمل في مرفإ بيروت

Lebanon 24
24-06-2022 | 15:44
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جدد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، التأكيد على "القرار الذي لا رجوع عنه، وهو المضي في تفعيل العمل في ‎مرفأ بيروت إلى النهاية،  التي تترافق مع  تهيئة الأرضية لإعادة إعماره، ولأجل ذلك تستمر عملية إزالة كل المخلفات والردميات وعوائق التحميل والتفريغ من على أرضه وأرصفته".
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وأشار إلى أن الباخرة (rina)، تفرغ الليلة ٤٢١٣ طنا من  السمسم على الرصيف ١٠.
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