حميه: ماضون في تفعيل العمل في مرفإ بيروت

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جدد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، التأكيد على "القرار الذي لا رجوع عنه، وهو المضي في تفعيل العمل في ‎مرفأ بيروت إلى النهاية، التي تترافق مع تهيئة الأرضية لإعادة إعماره، ولأجل ذلك تستمر عملية إزالة كل المخلفات والردميات وعوائق التحميل والتفريغ من على أرضه وأرصفته".وأشار إلى أن الباخرة (rina)، تفرغ الليلة ٤٢١٣ طنا من السمسم على الرصيف ١٠.