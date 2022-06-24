يتحدث عارفون عن ان حدوداً رسمت للعلاقة مع تيّار حاكم، من قبل حزب حليف، على خلفية طلبات غير محتملة بعد انتهاء الانتخابات النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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