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لبنان
عتب
Lebanon 24
24-06-2022
|
17:07
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يدور عتب بين جهات متعددة، حول مصاريف أو عمليات مالية، تضاربت نسب الاستفادة منها، وفق ما جاء في ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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