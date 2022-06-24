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لبنان
إشكال مسلّح وإطلاق نار… والسبب الخبز!!
Lebanon 24
24-06-2022
|
17:33
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وقع اشكال مسلح تخلله اطلاق نار كثيف بين شخصين امام افران ريداني في منطقة البداوي طرابلس على خلفية الحصول على الخبز.
وقد قام اصحاب الفرن بإغلاقه على الفور.
وانتشرت وحدات الجيش أمام المحل وعاد الهدوء إلى أرجاء المكان.
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