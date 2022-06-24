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لبنان

إشكال عائلي في بخعون.. ولد "يشطب" والده بآلة حادّة

Lebanon 24
24-06-2022 | 17:36
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وقع اشكال عائلي بين اب وولده في منطقة بخعون قضاء الضنية قام على أثرها الابن بشطب والده بآله حاده في عنقه.
وقد نقل الى مستشفى عاصون للعلاج وهو بحالة مستقرة، كما وصفت إصابته بالطفيفه.
وعرف ان الابن كان بحالة اللاوعي اثناء قيامه بالتعدي على والده.
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