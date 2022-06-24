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لبنان

دخل الى منزل في الميناء خلسةً وسرق محتوياته

Lebanon 24
24-06-2022 | 17:41
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انتشرت على مجموعات الواتسب صورة احد الاشخاص كان قد دخل الى احد المنازل عند الساعة 3:00 فجراً عن طريق السطح وقام بسرقة لابتوب وساعة ومفاتيح سيارة وعدد من المحتويات اثناء تواجد اصحاب المنزل.
وكان قد كتب الناشط وسيم بركة انه يوجد علامة فارقة ممكن ان تساعد بالتعرف عليه وهي الوشم المتواجد على يده اليسرى.
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يذكر أن عملية السرقة حصلت في مدينة الميناء - طرابلس.
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