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لبنان
لماذا انفصل بنك الموارد عن جمعية المصارف؟
Lebanon 24
24-06-2022
|
22:30
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كتبت" الاخبار": الخبر انتشر أمس على نطاق واسع. فالبيان الصادر عن بنك الموارد كان واضحاً بأنه يعلّق عضويّته في جمعية المصارف. لكن السؤال لماذا فعلها مالك البنك مروان خير الدين؟ المعطيات المتوافرة تشير إلى أن العديد من المصارف تبدي امتعاضها من سلوك رئيس جمعية المصارف سليم صفير وتفرّده باتخاذ القرارات مع حلقة ضيقّة من أعضاء الجمعية، وذلك من دون التشاور مع باقي الأعضاء. وهذا الأمر دفع عدداً من أصحاب المصارف إلى توجيه انتقادات علنية للجمعية، مثل الانتقادات التي ساقها رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني السويسري تنال الصباح في مقابلته المتلفزة الأخيرة. إلا أن أحداً من أعضاء الجمعية لم يأخذ قراراً سلبياً تجاه قيادة الجمعية. وليس هناك أيّ توقّع بأن يقوم مصرفي آخر بما قام به خير الدين. ويتردّد أن الرسالة التي أرسلها مستشار الجمعية كارلوس عبادي إلى صندوق النقد الدولي للاعتراض على قانونية الاتفاق بين لبنان والصندوق أتت منفردة ودفعت بالجمعية إلى التعرض لانتقادات سلبية.
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فمن أبرز ما ورد في هذه الرسالة أن الجمعية تطالب ببيع الذهب لتسديد ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وهو أمر لا يفترض أن تطرحه الجمعية بل أن تدفع في اتجاهه، نظراً إلى ما سيحمّلها من ضغوط سلبية في الشارع.
وأوضح مصدر مطلع لـ"نداء الوطن"، أن "المصارف التي تنضوي ضمن الجمعية تنقسم الى مجموعات: مجموعة مع حاكم مصرف لبنان وأخرى ضده فيما جهة تؤيد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بينما مجموعة أخرى ترفع شعار "تحميل المصارف الخسائر خط أحمر".
لكن ماذا يترتب على المعلّق عضويته أو المنسحب من جمعية المصارف؟ أشار المحامي د. بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية لـ"نداء الوطن"، الى أن "جمعية المصارف هي تنظيم نقابي مهني وليس سلطة رقابية او تنظيمية او سلطة وصاية على المصارف، ولطالما كانت مصارف معروفة خارجها رغم ان رئيس احد هذه المصارف كان رئيس الجمعية". وأضاف: "المادة 7 من نظام جمعية المصارف تذكر فقط انه على العضو المنسحب ان يدفع الرسم السنوي عن السنة التي انسحب فيها، إلا انه لم يذكر النظام عن امكانية تعليق العضوية بل اما الانسحاب او فقدان العضوية، بالتالي التعليق يقع تحت خانة الانسحاب لانه لن يلتزم بتعاميم الجمعية بالنسبة الى المنتمين اليها". إذاً بموجب نظام جمعية المصارف، يحقّ لكل مصرف مدرج في لائحة المصارف التي يضعها مصرف لبنان أن ينضمّ الى الجمعية كعضو عامل فيها، وذلك بناء على طلبه، ونصّ هذا النظام على مجموعة من الأهداف تسعى الجمعية الى تحقيقها. ويقول مرقص: "اذا فقد او انسحب او علق اي مصرف منضم الى الجمعية عضويته بها يعني انه لا يصبح ملزماً ولو معنوياً التقيد بقراراتها ولا يحصل على المنافع التي يستفيد منها الأعضاء". وجاء أيضاً في المادة 7 من النظام: "تسقط حكماً عضوية كل مصرف يشطب من لائحة المصارف، وللجمعية العمومية بناء علـى اقتراح المجلس ان تقرر بالاقتراع بالأكثرية المطلقة للأعضاء العاملين، اسقاط عضوية أي عضو عامل لسبب هام لها وحدها صلاحية تقديره، كما تسقط حكماً عضوية أي عضو عامل مضى سنة كاملة على استحقاق رسم الانتساب عليه دون ان يسدده رغم تذكيره خطياً بذلك".
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