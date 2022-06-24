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لبنان

كبارة يغرّد خارج السرب التقليدي

Lebanon 24
24-06-2022 | 22:45
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كتبت "الاخبار": لوحظ تغيّب النائب كريم كبارة عن كل اللقاءات السياسية التي عُقدت في الأسبوعين الأخيرين، وهو ما فُسر على أنه حرص منه على ألا يُحسب على أي جهة سياسية. وكان مقرراً أن يشارك كبارة قبل الاستشارات في لقاء في منزل النائب نبيل بدر، لكنه لم يحضر، كما رفض الانضمام إلى كتلة «اللقاء النيابي الشمالي»، وعُزي ذلك إلى أن اللقاء محسوب على الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. كما غاب عن اجتماع نواب طرابلس الذي عقد قبل أسبوع في دار الفتوى في طرابلس. وآخر الاجتماعات التي غاب عنها أمس عندما تخلّف عن تلبية دعوة النائب إيهاب مطر نواب طرابلس إلى طاولة مستديرة في الميناء، للبحث في قضايا المدينة. علماً أن كبارة أكد أن لا قرار مسبقاً بعدم المشاركة في الاجتماعين الأخيرين، وإنما غاب عن لقاء دار الفتوى لارتباطه بموعدٍ فيما لم يتمكن من حضور اجتماع أمس بسبب وعكةٍ صحيّة.
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