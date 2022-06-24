Advertisement

لبنان

ميقاتي الرابع

Lebanon 24
24-06-2022 | 22:51
A-
A+
Doc-P-965454-637917332144589201.jpeg
Doc-P-965454-637917332144589201.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": قُضي الأمر الآن. ميقاتي هو رجل المرحلة الحكومية حتى نهاية عهد قد لا ينتهي. كان يمكن للمعارضين المُعلنين في المجلس النيابي الجديد أن يخوضوا تجربة ً جديدة بإسم جديد، لكنهم لم يفعلوها، لذلك بقي ميقاتي فبدا انه يستحقها ويستحق الاستمرار، الا ان السؤال يبقى: ماذا بعد؟
Advertisement
اختيار ميقاتي بالأكثرية البسيطة التي نالها، يعني ان الكتل التي لم تختره للرئاسة مترددة وغير واثقة بمجريات الشهور الفاصلة عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعني أيضاً ان الكتل التي اختارته واثقة بما تفعله وبخياراتها التي ستتوجها في انتخابات الرئاسة، الا ان عدم اليقين في حصول الاستحقاق الدستوري في موعده، سيدفع الجميع نحو الخيارات الغريزية الاولى المتعلقة بالبقاء والاندفاع نحو تأمين حصة في حكومة ميقاتي الرابعة التي ربما تحمل لقب فخامة الرئيس المنتظر حتى يقضي الله واحزابه أمراً كان مفعولاً.في نظام من هذا النوع، وقوى سياسية كالتي نشهد، لا بد من نصيحة الى مختلف النواب، الذين سمّوا ميقاتي والذين لم يسمّوه وهو سيرحب بها، ومعه الحاكم الفعلي، ووزارة الخارجية الاميركية والرئيس ماكرون وطهران… مفادها خذوا حصتكم من الحكومة، لتكونوا موجودين يوم الترحيب بالرئيس الجديد، اما الاصلاح والتنمية والتغيير والتحرير فمجرد تعابير يجوز فيها الانتظار وشآبيب الرحمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2022-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2022-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:54 | 2022-06-25
07:30 | 2022-06-25
03:00 | 2022-06-25
02:00 | 2022-06-25
09:37 | 2022-06-25
09:32 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website