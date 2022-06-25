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لبنان

منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟

Lebanon 24
25-06-2022 | 00:09
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جوّيا يضرب جنوب شرق تركيا سيؤثر على الساحل السوري والساحل اللبناني والجبال الغربية كدرجة اولى بأمطار تكون غزيرة قبل ظهر اليوم السبت تترافق مع عواصف رعدية محلية واحتمال تساقط البرَد.

يبدأ تأثير حالة عدم الاستقرار صباح اليوم السبت وتنحسر كليّا خلال ساعات الظهيرة ويتحوّل الطقس الى صافي مساءً وتبقى الرياح ناشطة بين بعد الظهر والمساء تصل سرعتها الى 40 كم في الساعة مع تدني بسيط بدرجات الحرارة.

 

سوف تتوزع الامطار بين طرابلس وعكار والبترون وجبيل وكسروان والمتن بشكل ملحوظ.

الحرارة على الساحل: 28-29 نهاراً و 22 ليلاً 

في البقاع: 29 نهاراً و 18 ليلا

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 17

على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و  8 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 55 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 80 %ساحلاً و 65% بقاعاً

 

 

 

 

 

 

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