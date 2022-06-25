تستمر حتى يوم الإثنين.. امتحانات "البريفيه" انطلقت: انقطاع بالكهرباء وغياب مُراقبين!

انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة المتوسطة وتستمر ليومين على ان تنتهي الإثنين في 27 الجاري، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية يوم الأربعاء في 29 الجاري وتنتهي في 2 تموز المقبل.

ويتقدم لامتحانات الشهادة المتوسطة حوالى 62 ألف تلميذ وتلميذة، ولامتحانات الثانوية 43 الفاً، ويشارك في عمليات المراقبة حوالى 12 ألف أستاذ بعدما حسمت رابطات التعليم الرسمي عدم مقاطعة الامتحانات وعمليات التصحيح.

في الهرمل، بدأت الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في ثلاثة مراكز مخصصة لقضاء الهرمل "ثانوية الهرمل الرسمية، ثانوية الهرمل النموذجية، وتكميلية الهرمل الرسمية الثالثة"، وسجل غياب عدد من الأساتذة المراقبين وعدد آخر من الطلاب دون حدوث اي مشاكل أخرى.

في الكورة حيث يتقدم الطلاب للامتحان في أربعة مراكز في قضاء الكورة، هي: تكميلية دده، كفرحزير الرسمية، ثانوية خليل سالم الرسمية وتكميلية بطرام الرسمية، حيث سيتقدم الطلاب للامتحان بمادتي الرياضيات واللغة العربية.

وتسببت العتمة التي خيمت على بعض مراكز إمتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه في الضنية نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي والعاصفة الجوية التي ضربت المنطقة اليوم السبت في تأخر إنطلاق الإمتحانات أكثر من ساعتين، ما أدى إلى بقاء الطلاب خارج مراكز الإمتحانات وفي باحاتها، كما حصل في ثانوية سير الرسمية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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وانطلقت عند الثامنة صباحا امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية في قضاء مرجعيون، حيث يتقدم الطلاب للامتحان في مركزين في قضاء مرجعيون، هما: مدرسة جديدة مرجعيون المتوسطة الرسمية وثانوية مرجعيون الرسمية،

واكدت مديرة المدرسة المتوسطة الرسمية ناهدة راشد، ان "الطلاب يمتحنون باجواء هادئة وسلسة ولم يسجل اي غياب للطلاب، كما ان المرقبين حضروا الى المركز على الوقت، وسيتقدم الطلاب اليوم للامتحان بمادتي الرياضيات واللغة العربية، في ظل وجود عناصر قوى الامن الداخلي على ابواب المركز.