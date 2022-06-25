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لبنان

بيانٌ من وزارة الإتصالات بشأن الإنترنت والتعرفة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
25-06-2022 | 01:00
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: 

"رداً على بعض المغالطات التي تتداول حول تسعيرة الانترنت وامكانية تحويل الخطوط الثابتة إلى مدفوعة سلفًا، يهمّ وزارة الاتصالات تأكيد ما يلي:
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- إن شبكة الجيل الثاني لن تتوقف عن العمل في المدى المنظور وحتماً ليس في 1 تموز، وعند اصدار أمر لتنفيذ قرار  توقيف شبكة الجيل الثاني، سينفّذ هذا المشروع بحسب المواقع وعلى مراحل وليس بين ليلة وضحاها.

-  ليس صحيحاً أن وزير الاتصالات لن يسمح لأصحاب الخطوط الثابتة بتحويلها إلى خطوط مدفوعة سلفاً، بل على العكس تماماً، إذ لن يبقى هذا الخيار متاحاً فحسب، بل يتم تعديل الشروط لتكون أكثر مراعاة للمواطنين.

- بدءاً من 1 تموز، سيتم احتساب تعرفة خدمات واشتراكات الاتصالات الخلوية وفق القسمة على ثلاثة تسدد بالعملة اللبنانية بحسب سعر منصة صيرفة. وعليه فإن الاشتراك الشهري للخط الثابت سيصبح 5 د.أ. أو ما يوازي 125 ألف ل.ل. على أن يستمر صاحب الخط بالاستفادة من 60 دقيقة تخابر.

- بالنسبة لسعر الغيغابايت، نشرت شركتا الاتصالات الخلوية تاتش وألفا أسعارهما على موقعهما الالكتروني وعبر قنواتهما الاجتماعية عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور وزير الاتصالات للإعلان عن تعديل الأسعار في 26 أيار الماضي."

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