حريق على سطح احد المباني في "الميناء"...ما السبب؟ (صورة)

افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال عن اندلاع حريق على سطح احد المباني في مدينة الميناء، اتى على نظام الطاقة الشمسية بسبب البرق والرعد والامطار الغزيرة التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها منذ ليلة امس.

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