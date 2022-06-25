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لبنان

قطاع سينتعش بقوة خلال فصل الصيف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-06-2022 | 01:45
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يستعد لبنان لموسم سياحي واعد هذا الصيف، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على عدة قطاعات سياحية ومنها قطاع تأجير السيارات.

ويؤكد أحد مالكي مكتب تأجير سيارات ان "القطاع بدأ يشهد حركة جيدة حاليا وان الحجوزات ستتزايد لاسيما من قبل المغتربين اعتبارا من أول تموز ولغاية منتصف أيلول"، مشيرا إلى ان "الأسعار هذا العام انخفضت نحو 40 % مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2019".

وأوضح ان "الطلب حاليا يتركز على السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، معتبرا ان "الحركة هذا الصيف لن تعوّض الخسارة التي مُني بها القطاع في السنتين الأخيرتين، انما ستعطي مردودا ماليا مقبولا سيغطي العجز الحاصل مع شركات التأمين ونفقات الصيانة وشراء قطع السيارات التي ارتفعت بشكل كبير".

كذلك تفيد الاحصاءات ان المنتجعات السياحية "فوّلت" باللبنانيين من كل المناطق رغم ارتفاع اسعار الشاليهات! حيث بات متعذرا توافر شاليه للايجار لهذا الموسم! ويتساءل البعض عن هذه الظاهرة الغريبة، حيث يكثر "النق" على الشاشات مقابل تمسّك الناس بكماليات الحياة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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