بنص حزيران...برق ورعد وامطار تجتاح المناطق اللبنانية!(فيديو+صور)



في ظاهرة يبدو انها ستصبح طبيعية في لبنان، تساقطت الامطار في عز حزيران، وشهدت المناطق اللبنانية ، أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح.

ففي طرابلس تساقطت الامطار مع رعد وبرق، وهي حالة نادرة لتساقط الامطار في هذا الشهر من السنة في ظل طقس حار طيلة فترة النهار ومنذ ايام قليلة ماضية بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".

Advertisement

بعز حزيران.. امطار في طرابلس pic.twitter.com/XdCfh2GLmx — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 25, 2022



كما ادت العاصفة الى سقوط شجرة نخيل في منطقة التبانه - شارع سوريا في طرابلس بسبب اشتداد سرعة الرياح والامطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ الصباح الباكر اضافة الى ارتفاع منسوب المياه داخل نفق المنية.

و ادت الامطار الغزيرة الى تراكم المياة على الجسر الفاصل بين القبة وابي سمراء، ما ادى الى تعطل عدد من السيارات، وعرقلة حركة السير في المنطقة.

تعطل عدد من السيارات على الجسر الفاصل بين القبة وابي سمراء بسبب الامطار pic.twitter.com/QztfvS8vte — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 25, 2022

اما في في منطقة جبل البداوي فسقط حائط وتضرر عدد من السيارات داخل كاراج لاحد المباني بسبب الامطار.

وفي المتن، تساقطت حبّات البرد وانهمر المطر بغزارة واجتاحت السيول شوارع المدن ، فيما ارتفعت أمواج البحر.

اما في البقاع، فأدت كمية الهطولات الكبيرة من الأمطار إلى انزلاق الأتربة والحجارة واغلاق طريق جرد المربين التي تصل منطقة الضنية بالهرمل.



كما أدى الطقس العاصف إلى أضرار كبيرة في القطاع الزراعي وتكسر أغصان بعض الأشجار الحرجية والمثمرة، وتلف عدد من البيوت البلاستيكية واقتلاع الأشجار وجرف الأتربة. بالاضافة إلى تطاير بعض ألواح التنك وسقوط عدد من اللوحات الإعلانية المنتشرة على جوانب الطرق، وتطاير أغطية خزانات مياه موجودة فوق أسطح البيوت.