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لبنان

"كورونا رجع".. تحذير من موجة قوية في تموز!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-06-2022 | 02:17
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عادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا لترتفع مجدداً في لبنان، حيث تم تسجيل  أكثر من 800 إصابة في اليومين المنصرمين .

وبحسب المعنيين يعود السبب الرئيس الى تخلي اللبناني عن الإجراءات المعتمدة من أجل الحماية الشخصية وفي مقدمها وضع الكمامة، إضافة الى انطلاق  الموسم السياحي مع ما ينتج عنه من احتكاك وتجمّعات في المطاعم والملاهي والأماكن العامّة.

وفي هذا الإطار، يحذر مصدر طبي من "حدوث موجة قوية من الإصابات بفيروس كورونا في منتصف شهر تموز وذلك نتيجة غياب إجراءات الوقاية واستقبال أعداد كبيرة من المغتربين".

ويؤكد ان "أعداد الإصابات حاليا هي أضعاف الأرقام التي تصدر عن وزارة الصحة لأن قسما كبيراً من الناس لم يعودوا قادرين على إجراء فحص PCR"، مشددا على "العودة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والا فان أعداد الإصابات ستتضاعف بشكل جنوني".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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