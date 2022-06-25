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لبنان

تعريدة نارية لـ"باسيل": على اسرائيل سحب الباخرة… وإلا التصعيد!

Lebanon 24
25-06-2022 | 01:45
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غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر كاتبا: “حل البرلمان باسرائيل لا يبرر لها عدم الجواب بشأن الحل الممكن للخطوط والحقول في البحر. الحكومة الاسرائيلية قادرة على إنجاز الحل اذا ارادت؛ وإلا، فعليها بأقل تقدير، سحب الباخرة بعيدًا عن حقل كاريش."
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وأضاف: "فلا يكفي ان تكون متوقفة جنوب الخط ٢٩؛ هذا إن ارادت اسرائيل تجنّب التصعيد الخطير".
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