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لبنان

دعوى قضائية ضد مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
25-06-2022 | 03:53
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بعد الإنقطاع المستمر منذ حوالي شهرين للمياه عن أحياء في الدكوانة والروضة والسبتية، وبعد المراجعات المتكررة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان  دون جدوى ، وعدم إصلاح المولد الكهربائي في محطة المكلس التي تضخ المياه الى رأس الدكوانة ، وبعد سرقة مضخة محطة مار روكز في الدكوانة التي تغذي الروضة والسبتية والسد والبوشرية بالمياه ، اضافة الى فشل اصلاح الخط الأساسي للمياه الذي يصل محطة ضبية بساحل المتن (خط ١٢٠٠) والذي عاد وإنفجر بعد ساعة من إصلاحه عند نقطة غاليري خباز ، لكل هذه الاسباب سيتقدم عدد من مخاتير المناطق المتضررة بطلب من الأهالي الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة طيلة هذه الفترة ، بشكوى قضائية بحق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ، وشكوى اخرى بحق مديرها العام المهندس جان جبران.

وفي المعلومات ان مكتب احد نواب المتن سوف يتكفل بمصاريف الدعوى.

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