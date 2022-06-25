دعوى قضائية ضد مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان

بعد الإنقطاع المستمر منذ حوالي شهرين للمياه عن أحياء في الدكوانة والروضة والسبتية، وبعد المراجعات المتكررة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان دون جدوى ، وعدم إصلاح المولد الكهربائي في محطة المكلس التي تضخ المياه الى رأس الدكوانة ، وبعد سرقة مضخة محطة مار روكز في الدكوانة التي تغذي الروضة والسبتية والسد والبوشرية بالمياه ، اضافة الى فشل اصلاح الخط الأساسي للمياه الذي يصل محطة ضبية بساحل المتن (خط ١٢٠٠) والذي عاد وإنفجر بعد ساعة من إصلاحه عند نقطة غاليري خباز ، لكل هذه الاسباب سيتقدم عدد من مخاتير المناطق المتضررة بطلب من الأهالي الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة طيلة هذه الفترة ، بشكوى قضائية بحق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ، وشكوى اخرى بحق مديرها العام المهندس جان جبران.

وفي المعلومات ان مكتب احد نواب المتن سوف يتكفل بمصاريف الدعوى.