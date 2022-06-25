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لبنان

مواطنون من ببنين غادروا بحرا الى اليونان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-06-2022 | 04:05
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عُلم ان عددا من عائلات بلدة ببنين والمناطق المجاورة وحوالى ١٥ عنصرا غير مدني  قد غادروا مع عائلاتهم ليل الخميس الجمعة عبر بحر العبدة ووصلوا الى اليونان وهم بخير.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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