مواطنون من ببنين غادروا بحرا الى اليونان

عُلم ان عددا من عائلات بلدة ببنين والمناطق المجاورة وحوالى ١٥ عنصرا غير مدني قد غادروا مع عائلاتهم ليل الخميس الجمعة عبر بحر العبدة ووصلوا الى اليونان وهم بخير.

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