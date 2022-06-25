بيع ربطات الخبز في السوق السوداء في البقاع.. والمُحافظ يتحرك

يتابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده منذ يوم امس ما ورد من أخبار عن قيام العديد من الاشخاص ببيع ربطات الخبز في السوق السوداء.

وأجرى ابو جوده اتصالا بالمدير الاقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي لمتابعة هذا الموضوع، وأرسل هذا الأخير دوريات الى الافران في المنطقة، علما انه ستتم ملاحقة اي شخص يثبت تورطه ببيع ربطات الخبز في السوق السوداء ضمن الأطر القانونية تحت اشراف القضاء المختص.

وتشهد الأفران في الأونة الاخيرة طوابير من المواطنين الذين يقفون ساعات امام ابوابها للحصول على ربطة خبز.

(الوكالة الوطنية)