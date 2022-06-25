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لبنان

زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
25-06-2022 | 05:30
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق "زوبعة" في عرض البحر قبالة ساحل إقليم الخروب، وذلك نتيجة المنخفض الجوّي الذي يتأثر به لبنان، اليوم السبت.
 
وأظهر الفيديو الزوبعة التي ربطت الغيوم بالبحر وسط هطول غزير للأمطار منذ الصّباح الباكر. 
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