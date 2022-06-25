زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق "زوبعة" في عرض البحر قبالة ساحل إقليم الخروب، وذلك نتيجة المنخفض الجوّي الذي يتأثر به لبنان، اليوم السبت.

وأظهر الفيديو الزوبعة التي ربطت الغيوم بالبحر وسط هطول غزير للأمطار منذ الصّباح الباكر.