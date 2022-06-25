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لبنان

جيش العدو يطلق الرصاص في الهواء الطلق في احد المناطق الحدودية

Lebanon 24
25-06-2022 | 06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام جنود من جيش العدو الاسرائيلي باطلاق عدة رصاصات في الهواء الطلق، لترهيب احد رعاة الماشية، الذي كان يرعى قطيعه بالقرب من السياج المحادي لمزرعة "المجيدية" مقابل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
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