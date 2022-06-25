جيش العدو يطلق الرصاص في الهواء الطلق في احد المناطق الحدودية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام جنود من جيش العدو الاسرائيلي باطلاق عدة رصاصات في الهواء الطلق، لترهيب احد رعاة الماشية، الذي كان يرعى قطيعه بالقرب من السياج المحادي لمزرعة "المجيدية" مقابل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

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