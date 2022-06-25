بعد جنون الطقس الصباحي... بيان لمستشفى المنلا

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بيان صادر عن مستشفى المنلا:بسبب العاصفة القوية التي شهدتها منطقة طرابلس صباح اليوم، ومع ان مستشفى المنلا مجهّز بجهاز ضد الصواعق، تعرض مبنى المستشفى لصاعقة، ما أدى الى اضرار جزئية ومحدودة ولفترة وجيزة في الشبكة الكهربائية.وعلى الفور تمت صيانة الأعطال لكي يعود تشغيل القسم الذي تعرض للأضرار. وحرصًا من إدارة المستشفى على سلامة المرضى، تم نقل طفلين مع مواكبة فريق طبي مختص إلى المستشفيات المحيطة. يهم مستشفى المنلا التأكيد على ان قسم محدود من المستشفى تعرض لخلل ولفترة وجيزة وليس المستشفى بأكمله كما تم تداوله في بعص وسائل الإعلام.كما يؤكد مستشفى المنلا أن خلال فترة إصلاح الأعطال، لم يتأثر أي مريض بتلك الحادثة واستمر المستشفى في تأمين عمل أدواته الطبية ومولداته الكهربائية وعادت الأمور الى طبيعتها.كما وشددت إدارة المستشفى على حرصها الدائم في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها المواطنون بشكل عام وأهل الشمال وطرابلس بشكل خاص، على أن تستمر، كما عادتها منذ أكثر من ستين سنة، إلى جانب المرضى في توفير رعاية طبية حديثة بما يعكس التزام مستشفى المنلا الكامل وغير المحدود برسالته الطبية السامية.بناءً عليه، تطلب إدارة المستشفى، من جميع الوسائل الإعلامية، التحقق من معلوماتها والتدقيق فيها .