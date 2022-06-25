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لبنان

منع المرور في شارع الحمراء من مساء اليوم إلى مساء الغد لهذا السبب

Lebanon 24
25-06-2022 | 07:18
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أشارت صفحة قوى الأمن الداخلي على "تويتر" إلى منع المرور في شارع الحمراء من مساء اليوم إلى مساء الغدّ، لمناسبة تنظيم مهرجان صحي وترفيهي.
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