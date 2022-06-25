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لبنان

انهالوا عليه بالضرب ومن ثم سرقوه... اليكم ما حصل

Lebanon 24
25-06-2022 | 07:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام 3 شبان احدهم يقود سياره من نوع "غولف" على ضرب وسرقة الشاب "عبد الطيف احمد موسى" من بلدة برقايل على طريق "مجدلا وادي سلام"، حيث انهالوا عليه بالضرب بعد سلبه دراجته النارية من نوع "CG" ومبلغ 300 الف ليرة لبنانية، وفروا الى جهة مجهوله.
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