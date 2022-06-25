Advertisement

لبنان

خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-06-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-965574-637917643590549554.jpg
Doc-P-965574-637917643590549554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استفاقَ اللبنانيون، صباح اليوم السبت، على أمطارٍ وعاصفة جعلتهم يستعيدون "شتاء كانون" في عزّ شهر حزيران.

وفي ظلّ ذلك، اتجهت الأنظارُ مباشرة إلى ألواح الطاقة الشمسيّة ومعدّل الكهرباء التي تعطيها في ظلّ الأجواء الماطرة. 
Advertisement

وكما هو مُتداول، فإنّ الطاقة الشمسية لا تعمل بشكل متكافئ خلال فترات الشتاء، الأمر الذي يجعل الكهرباء غير متوافرة في بعض الأحيان في ظل تلك الأجواء. في المقابل، فإنّ معظم الأشخاص الذين يستخدمون الطاقة الشمسية بادروا إلى توقيف الإشتراك بالمولد، ولهذا، كان الطقسُ الماطر اليوم إشارة إلى إمكانية حرمانهم من الكهرباءِ تماماً. 

مع هذا، فإنّ الأجواء الماطرة لم تكن مترافقة مع رياح عاتية، ولو حصل ذلك لكان مشهدُ تطاير ألواح الطاقة الشمسية قد حصل لدى الكثيرين، باعتبار أن بعض عمليات التركيب ليس متينة وغير سليمة. وعملياً، إن حصل هذا الأمر، فإن أموال المواطنين ستطيرُ حُكماً، ما يرتب خسارة كبيرة بآلاف الدولارات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:54 | 2022-06-25
03:00 | 2022-06-25
02:00 | 2022-06-25
09:37 | 2022-06-25
09:32 | 2022-06-25
09:10 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website