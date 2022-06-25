أجواء الامتحانات الرّسمية في مناطق عديدة.. هل من إشكالات حصلت؟

أما في إقليم الخروب، فقد جرت الامتحانات الرسمية لطلاب الشهادة المتوسطة وسط أجواء لم تشبها أي اشكالات تذكر، حيث توزع الطلاب على ثمانية مراكز هي: متوسطة الزعرورية، مدرسة عانوت الرسمية، مدرسة المغيرية الرسمية، مدرسة احمد البلبل الرسمية - دلهون ، مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري التربوي في شحيم، مدرسة الرميلة الرسمية، مدرسة الديماس - برجا، وثانوية الشهيد كمال جنبلاط الرسمية في برجا.
وامتحن الطلاب في مادتي الرياضيات واللغة العربية، وسط تواجد لقوى الأمن الداخلي في باحات المدارس، مع تواجد كثيف للأهالي خارج حرم المدارس والذين ينتظرون أبناءهم.