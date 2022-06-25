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لبنان

قبالة شاطئ الغازيّة.. شاحنة تنقلب وتحطّم السيارات (صور)

Lebanon 24
25-06-2022 | 07:42
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انقلبت شاحنة قبالة شاطئ الغازية، اليوم السبت، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات التابعة لشركة "SAVO". 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد أضرار الحادث على الماديات. 
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