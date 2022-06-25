قبالة شاطئ الغازيّة.. شاحنة تنقلب وتحطّم السيارات (صور)

انقلبت شاحنة قبالة شاطئ الغازية، اليوم السبت، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات التابعة لشركة "SAVO".

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد أضرار الحادث على الماديات.