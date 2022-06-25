اتحاد بلديات الضنية اختتم الحملة الطبية المجانية

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أقيمت في مبنى إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون، وعلى مدى يومين، وبإشراف رئيس الإتحاد محمد سعدية، فعاليات الحملة الطبية المجانية بمبادرة من اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان، وبالتعاون بين بلدية بخعون والصليب الأحمر اللبناني واتحاد بلديات الضنية.وحضر المرضى بكثافة من كافة قرى وبلدات الضنية للاستفادة من الخدمات المقدمة في هذه الحملة مجانا، من فحص طبي عام وتحاليل مخبرية ومعاينات من أطباء متخصصين في كافة المجالات.