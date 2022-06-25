Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات الضنية اختتم الحملة الطبية المجانية

Lebanon 24
25-06-2022 | 08:25
A-
A+
Doc-P-965584-637917676253953691.png
Doc-P-965584-637917676253953691.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أقيمت في مبنى إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون، وعلى مدى يومين، وبإشراف رئيس الإتحاد محمد سعدية، فعاليات الحملة الطبية المجانية بمبادرة من اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان، وبالتعاون بين بلدية بخعون والصليب الأحمر اللبناني واتحاد بلديات الضنية.
Advertisement
 
وحضر المرضى بكثافة من كافة قرى وبلدات الضنية للاستفادة من الخدمات المقدمة في هذه الحملة مجانا، من فحص طبي عام وتحاليل مخبرية ومعاينات من أطباء متخصصين في كافة المجالات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:54 | 2022-06-25
07:30 | 2022-06-25
03:00 | 2022-06-25
02:00 | 2022-06-25
09:37 | 2022-06-25
09:32 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website