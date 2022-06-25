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لبنان

أمين سر نقابة الافران ناشد وزير الاقتصاد التدخل المباشر لحل أزمة الخبز

Lebanon 24
25-06-2022 | 08:31
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أوضح أمين سر نقابة الافران ناصر سرور، في بيان، أن "سبب التوقف الجزئي والكلي عن توزيع الخبز على المحلات التجارية في المناطق اللبنانية كافة والطوابير المنتشرة على ابواب الافران، يعود الى عدم التزام المطاحن المتواجد فيها القمح المدعوم، بالعمل مدة 48 ساعة يومي السبت والاحد بشكل استثنائي كي تستلم الافران كميات الطحين المطلوبة  وتعمل بكامل طاقتها لإنهاء أزمة الرغيف. اضافة الى ذلك، لم تستلم المطاحن المتوقفة عن العمل قمحا مدعوما لتعاود العمل كما تم الاتفاق من المطاحن المتواجد لديها القمح المدعوم ولها طاقة انتاجية محدودة".
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وقال: "من هنا نرى أن ورقة الحل التي قدمت للوزارة حتى الساعة لم تطبق، ونكرر الطلب الى معالي وزير الاقتصاد الدكتور امين سلام التدخل مباشرة وشخصيا لتطبيق ما ورد في الورقةالتي سلمت لمستشاريه حتى تحل أزمة الخبز في هذه المرحلة الصعبة".
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