الراعي استقبل الصايغ وعبود وابراهيم

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود واعضاء المجلس ورئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وعدد من اعضاء المجلس، وكان عرض لعدد من المواضيع القضائية والتحديات التي تواجه السلك القضائي اضافة الى جولة افق على الوضع اللبناني بشكل عام.بعدها استقبل الراعي النائب سليم الصايغ الذي اشار الى ان "المطلوب اليوم انجاز التغيير المنشود والبطريرك الراعي حريص على استكمال دورة الحياة الديمقراطية وولادة حكومة تتمكن من السير في خطة التعافي الوطنية".