بينما كانت تقوم بقطف الزعتر في الباروك... سقطت في النهر وتوفيت

توفيت سيدة من برجا إثر سقوطها في نهر الباروك.

وفي التفاصيل بينما كانت تقوم السيدة برفقة شقيقها بقطاف عشبة الزعتر على مجرى نهر الباروك، تعثرت فسقطت في مجرى النهر وتوفيت على الفور.