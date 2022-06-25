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لبنان

بينما كانت تقوم بقطف الزعتر في الباروك... سقطت في النهر وتوفيت

Lebanon 24
25-06-2022 | 09:00
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توفيت سيدة من برجا إثر سقوطها في نهر الباروك.
 
وفي التفاصيل بينما كانت تقوم السيدة برفقة شقيقها بقطاف عشبة الزعتر على مجرى نهر الباروك، تعثرت فسقطت في مجرى النهر وتوفيت على الفور.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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