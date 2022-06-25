تيمور جنبلاط: لحكومة قادرة على معالجة المخاطر المعيشية والحياتية المتفاقمة

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شدد رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "ضرورة وجود حكومة قادرة وفاعلة قياسا بالمخاطر التي تفاقم معاناة اللبنانيين، في ظل الشلل السياسي المستمر والتحديات المعيشية والاجتماعية والصحية والنقدية القاسية، التي تفرض على الجميع مقاربة استثنائية لتنفيذ الاصلاحات اللازمة تخفيفا من الأعباء على المواطنين، ومتابعة مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاتفاقات ومنها ارساء اسس الاغاثة الاجتماعية والاقتصادية".وتطرق جنبلاط امام وفود اهلية واجتماعية وبلدية وانمائية زارته ضمن لقاءات السبت في قصر المختارة الى عرض ونقل معاناة المواطنين الراهنة، جراء المخاطر الحياتية في ظل استمرار ازمة المحروقات وانعكاسها على توفير مياه الشفة وغيرها، داعيا في هذا المجال الى "معالجة فورية لمشكلة نقص الفيول الذي يشغل محطات ضخ المياه، اذ يكفي تقهقر المواطنين بأزمة الكهرباء الحادة لتضاف اليها ازمة المياه على مستوى مناطق الجبل وكل لبنان، الى جانب الحاجات الانمائية المطلوبة".وفي هذا السياق التقى جنبلاط بحضور نواب اللقاء الديموقراطي: مروان حمادة، اكرم شهيب، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وفدا من "مجلس انماء قضاء الشوف" طرح رئيسه محمد الشامي على النائب جنبلاط قضايا انمائية ملحة للمنطقة وروزنامة عملها، وتحدث ايضا الشاعر طارق ابو زكي، كما التقى وفدا ضم رؤساء بلديات في الشوف طلب تدخله لدى وزارة الداخلية والبلديات لاعطاء حقوق البلديات من الصندوق البلدي المستقل للاعوام الثلاثة الاخيرة بعد حرمان البلديات الصغيرة من مشاريع التنمية المتوقفة ايضا التي من شأنها التخفيف من العجز في موضوعي الكهرباء والمياه، ووفدا من بعقلين وعينبال لبحث مشكلة محطة الصرف الصحي الواقعة في عينبال جراء الرواسب الموجودة، وكلف جنبلاط رئيس مكتب عاليه في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس يونس جرماني ملاعب واتحاد بلديات السويجاني التنسيق لمعالجة الامر، ووفدا من اصحاب الكسارات في منطقة ظهر البيدر لطلب نقل "الستوكات" العالقة.وعرض النائب جنبلاط مع وفد من مدراء المدارس ودار المعلمين في الشوف توفير مبنى جديد للدار بعد انتهاء العقد للمبنى السابق في بعقلين، وتحدثت المديرة ريا خضر مستعرضة المسائل المحيطة بالقضية.ومن زوار المختارة الشيخ ابو عزام سليم يحيى برفقة وفد من بلدة البنيه، والمرشح السابق للانتخابات النيابية المهندس سعد الدين الخطيب. وتلقى سلسلة من المراجعات.الوطني الكردستانيوالتقى النائب جنبلاط ممثل حزب "الاتحاد الوطني" الكردستاني في لبنان شوان فوزي رشيد، ناقلا اليه تقدير رئيس الحزب بافل جلال الطالباني، والاعراب عن امله في تمتين العلاقات التاريخية التي تربط الحزبين الكردستاني والتقدمي الاشتراكي التي كان بدأها رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.