عن مُخطط إعمار مرفأ بيروت.. ما الذي كشفه وزير الأشغال؟

غرّد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مرفأ بيروت الجامع لكل اللبنانيين، هو أيضاً - وتأسيساً على المخطط التوجيهي الجديد له - سيكون حاضناً لكل مباني الوزارات والشركات المعنية، وخصوصاً في مجالي الاستيراد والتصدير ضمن رؤية إصلاحية تخدم زيادة الايرادات وتحصين القرار السيادي للبنان. التفعيل وإعادة الاعمار قرار وليس خيار".

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