عن مُخطط إعمار مرفأ بيروت.. ما الذي كشفه وزير الأشغال؟

#مرفأ_بيروت الجامع لكل اللبنانيين،هو أيضاً -وتأسيساً على المخطط التوجيهي الجديد له- سيكون حاضناً لكل مباني الوزارات والشركات المعنية،وخصوصاً في مجالي الاستيراد والتصدير ضمن رؤية إصلاحية تخدم زيادة الايرادات وتحصين القرار السيادي للبنان.
التفعيل وإعادة الاعمار قرار وليس خيار pic.twitter.com/2I9bjVx7Nx
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 25, 2022
#مرفأ_بيروت الجامع لكل اللبنانيين،هو أيضاً -وتأسيساً على المخطط التوجيهي الجديد له- سيكون حاضناً لكل مباني الوزارات والشركات المعنية،وخصوصاً في مجالي الاستيراد والتصدير ضمن رؤية إصلاحية تخدم زيادة الايرادات وتحصين القرار السيادي للبنان.
التفعيل وإعادة الاعمار قرار وليس خيار pic.twitter.com/2I9bjVx7Nx