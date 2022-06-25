وهاب يُغرّد عن العاصفة.. هذا ما قاله

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "العاصفة اليوم أدت لأضرار في مناطق عديدة في لبنان ومنها قضاء الشوف والناس كانت تنتظر بدء المواسم لذا أتمنى على الرئيس ميقاتي الإيعاز للهيئة العليا للإغاثة للكشف والمساعدة".

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