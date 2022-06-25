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لبنان

أمرٌ بارز يكشفه وزير التربية.. هذا ما أعلنه عن الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
25-06-2022 | 11:51
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أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي على أهمية خطوة إجراء الإمتحانات الرسميّة، معلناً أنه "تم تأمين حوافز إضافية للأساتذة والمراقبين والمصححين تضاف إلى المبالغ المُقرّة لإنجاز الامتحانات".
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وفي سلسلة تغريداتٍ له عبر حسابه على "تويتر"، قال الحلبي: "رغم كل الأزمات عبرنا الى الامتحانات التي تشكل صمام أمان للشهادة الرسمية. اليوم الاول للبريفيه كان جيدا رغم العاصفة الطبيعية ونتحضر ليوم الاثنين لاستكمالها باجواء من الهدوء والطمأنينة لتلامذتنا الاعزاء".
وأضاف: "لقد بذلنا مساعي كبيرة مع الجهات المانحة وتمكنا من تأمين حوافز اضافية للاساتذة والمراقبين والمصححين تضاف الى المبالغ المقرة لهم لانجاز الامتحانات وعبور هذا الاستحقاق المفصلي للتعليم".
وتابع: "خيارنا وقناعتنا اجراء الامتحانات. لم نسلك الطريق السهل والمسيء بمنح افادات بعدما تاكدنا من تعويض جزء اساسي من الفاقد التعليمي. اننا نؤسس للسنة الدراسية المقبلة بالشهادة الرسمية ولن نتنازل عنها".
 
 
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