Advertisement

لبنان

شيخ العقل أثنى على قرار وزير الداخلية بـ"منع الحفلات الترويجية للشذوذ"

Lebanon 24
25-06-2022 | 12:18
A-
A+
Doc-P-965619-637917821821104040.jpg
Doc-P-965619-637917821821104040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، في بيان، على قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي "بمنع إقامة الحفلات واللقاءات الرامية للترويج للشذوذ الجنسي تحت مسميات حرية التعبير والحريات الشخصية وسواها".
Advertisement
 
وأكد أن "مثل هذه الدعوات والحريات المصطنعة مخالفة لمبادئ الأديان وللقوانين الطبيعية والأعراف الاجتماعية، ولا يجوز السماح بها مهما علت الأصوات وتحركت الغرائز، فالحكم للعقل وليس للغريزة وحفظ النفوس والمجتمعات لا يكون عن طريق تشريع ما يسيء الى هذه وتلك، بل بالثبات على التعاليم الروحية والمناقب الانسانية ومكارم الأخلاق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2022-06-25
14:58 | 2022-06-25
14:26 | 2022-06-25
14:17 | 2022-06-25
13:21 | 2022-06-25
13:21 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website