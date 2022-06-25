شيخ العقل أثنى على قرار وزير الداخلية بـ"منع الحفلات الترويجية للشذوذ"

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أثنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، في بيان، على قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي "بمنع إقامة الحفلات واللقاءات الرامية للترويج للشذوذ الجنسي تحت مسميات حرية التعبير والحريات الشخصية وسواها".وأكد أن "مثل هذه الدعوات والحريات المصطنعة مخالفة لمبادئ الأديان وللقوانين الطبيعية والأعراف الاجتماعية، ولا يجوز السماح بها مهما علت الأصوات وتحركت الغرائز، فالحكم للعقل وليس للغريزة وحفظ النفوس والمجتمعات لا يكون عن طريق تشريع ما يسيء الى هذه وتلك، بل بالثبات على التعاليم الروحية والمناقب الانسانية ومكارم الأخلاق".