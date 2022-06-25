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لبنان

حريقٌ كبير في محيط مدارس المهدي في الجنوب.. وفرق الإطفاء تخمده

Lebanon 24
25-06-2022 | 12:54
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اندلع حريق هائل، بعد ظهر اليوم السبت، في محيط مدارس المهدي في بلدة الشرقية - الجنوب، وامتد على مساحات كبيرة من الاعشاب والاشجار البرية والقمح.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد لامست النيران المنازل السكنية، وقد عملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخمادها.
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