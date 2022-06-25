عملية غريبة من نوعها في لبنان.. ما حصل مع طفلة غير مُتوقع! (صورة)

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وأوضح رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور عاصم شداد أن "الطفلة كانت تعاني منذ أسبوع من انتفاخ في البطن يزداد حجمه يوميا، وحضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعلبك الحكومي قبل 48 ساعة وهي تعاني من انتفاخ كبير في البطن وحالة خمول شديد". أُجريت في قسم الجراحة في مستشفى بعلبك الحكومي، عملية غريبة من نوعها، تمثلت باستئصال كتلة ضخمة مجهولة المنشأ بجوار المبيض الأيسر للطفلة السورية ز. خ. (3 سنوات)، وتكللت العملية بالنجاح، وفق ما ذكرت قناة الـ"MTV".وأوضح رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور عاصم شداد أن "الطفلة كانت تعاني منذ أسبوع من انتفاخ في البطن يزداد حجمه يوميا، وحضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعلبك الحكومي قبل 48 ساعة وهي تعاني من انتفاخ كبير في البطن وحالة خمول شديد".

وأضاف: "لقد تابعت الحالة بداية طبيبة الأطفال والغدد، ثم اتخذنا القرار بإجراء العملية الجراحية اليوم لاستئصال الجسم المجهول المنشأ بعد الصورة التي أثبتت وجود كتلة في البطن تمتد من أسفل الحجاب الحاجز إلى أسفل الحوض، وهي توازي ثلث وزن المريضة".



وأضاف شداد: "استأصلنا الكتلة بشكل كامل، وحافظنا على المبيض، وفصلنا الكتلة عن الأمعاء بنجاح، وعاد البطن إلى حالته الطبيعية، ووضع الطفلة مستقر وهي بحالة جيدة".