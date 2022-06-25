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لبنان

مشهدٌ في لبنان عمره 45 عاماً تكرّر اليوم بتفاصيله.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
25-06-2022 | 13:21
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في عزّ حزيران، هطلت الأمطارُ على مختلف المناطق اللبنانية، فانقلبت الأجواء من حارّة إلى عاصفة، وباتَ المشهدُ شتائياً بامتياز.
 
في الصباح الباكر، اليوم السبت، استفاق اللبنانيون على رائحة التراب الذي عانق المطر، في حين شهدت مناطق عديدة فيضانات غمرت الطرقات والأحياء.
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ما شهده اليوم من أمطار جعل الكثير من اللبنانيين يتعجبون من حالة الطقس التي انقلبت فجأة، لكنّ الحقيقة هي أن لبنان تأثر بمنخفض جوّي يضرب تركيا.
 
مع هذا، فإنّ المشهدية التي حصلت اليوم هي ليست الأولى من نوعها. ففي 19 حزيران من العام 1977، فاجأت الأمطار الناس، إذ هطلت عند الساعة 3.30 فجراً واستمر تساقطها بغزارة حوالى 15 دقيقة. 
وفي البقاع، تراوحت درجة الحرارة في ذلك اليوم بين 10 و 26 درجة، أما الرطوبة فتراوحت بين 50 و 75% وإلى 85% محلياً. 
 
المعطيات هذه وردت ضمن إحدى الصحف اللبنانية، وقد جاءت معها صورةٌ وثقت مشهد السيول التي غمرت منطقة الجناح في بيروت.
 
وفي ما يلي، الصورة التي رصدت ما جرى في حزيران 1977:
 
 
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