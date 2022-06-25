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لبنان

تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟

Lebanon 24
25-06-2022 | 14:17
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سجالات حول المثليّة الجنسية، كأنّ لبنان بألف خير! الأديان السماوية كلها تحرّم المثلية، المجتمع اللبناني بأغلبيته الساحقة يرفضها، والقوانين الحالية تمنعها، حتّى النروج أمس منعت مسيرة للمثليين منعاً للصدام، وهذا الفيديو أدناه في الاشرفية! والحل؟! لحظة! وين صارت ربطة الخبز يا عبود؟!".
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