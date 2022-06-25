جديد ملف الحدود البحرية.. هذا ما أكّده مفاوضون إسرائيليون للوسيط الأميركي

ذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، أن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن الخلاف على الحدود البحرية مع لبنان.

ووفقاً للوكالة، فإن المفاوضين أعربوا عن أملهم في أن يتمّ حل القضية قريباً.

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وكانت قناة "الميادين" نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنّ هوكشتاين، التقى، يوم أمس، طاقم المفاوضات الإسرائيلي بواسطة الفيديو، لبحث الاقتراح اللبناني بشأن الحدود البحريّة.

وزار هوكشتاين لبنان قبل أسبوعين، حيث التقى الرؤساء الثلاثة وعدداً من المسؤولين، وذلك من أجل متابعة ملف الترسيم، وتسلّمَ الموقف اللبناني بشأنه.