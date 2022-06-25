الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت

غرّد النائب نبيل بدر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قمنا بمتابعة إصلاح قسطل المياه الذي انفجر للمرة الثانية في منطقة الصالومي، والذي يؤمن المياه لمدينة بيروت التي تعاني من انقطاع المياه منذ أكثر من أسبوعين. وخلال متابعة أعمال الصيانة تبين أنها تحتاج يومين أو ثلاثة كحد أقصى، وبالتالي نبشر أهلنا أن المياه ستعود إلى بيروت يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله".

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