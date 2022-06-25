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لبنان

الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت

Lebanon 24
25-06-2022 | 14:58
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غرّد النائب نبيل بدر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قمنا بمتابعة إصلاح قسطل المياه الذي انفجر للمرة الثانية في منطقة الصالومي، والذي يؤمن المياه لمدينة بيروت التي تعاني من انقطاع المياه منذ أكثر من أسبوعين. وخلال متابعة أعمال الصيانة تبين أنها تحتاج يومين أو ثلاثة كحد أقصى، وبالتالي نبشر أهلنا أن المياه ستعود إلى بيروت يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله".
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