فوز إيران على لبنان 51-50 في "بطولة آسيا لكرة السلة تحت الـ16 سنة"

خسر منتخب لبنان للاناث (تحت الـ16 سنة) بكرة السلة أمام نظيره الإيراني بفارق نقطة واحدة 50 - 51، وذلك خلال مباراة أقيمت، اليوم، ضمن بطولة آسيا للمستوى "ب"، في قاعة الأمير حمزة في الأردن.

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وكان منتخب الأرز متقدما 50-45 قبل ثلاث دقائق و20 ثانية على انتهاء المباراة لكن المنتخب الايراني نجح في اضافة 6 نقاط في الوقت القاتل من اللقاء من دون ان تنجح اللبنانيات في تسجيل اي نقطة.



وكانت افضل مسجلة في المنتخب اللبناني نور اللبان 13 نقطة.



وسيخوض لبنان مباراته الثالثة في الدور الأول ضد الأردن عند الساعة السادسة من مساء الاحد.