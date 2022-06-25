Advertisement

لبنان

فوز إيران على لبنان 51-50 في "بطولة آسيا لكرة السلة تحت الـ16 سنة"

Lebanon 24
25-06-2022 | 16:07
A-
A+
Doc-P-965651-637917954715967543.jpg
Doc-P-965651-637917954715967543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خسر منتخب لبنان للاناث (تحت الـ16 سنة) بكرة السلة أمام نظيره الإيراني بفارق نقطة واحدة 50 - 51، وذلك خلال مباراة أقيمت، اليوم، ضمن بطولة آسيا للمستوى "ب"، في قاعة الأمير حمزة في الأردن.
 
Advertisement
وكان منتخب الأرز متقدما 50-45 قبل ثلاث دقائق و20 ثانية على انتهاء المباراة لكن المنتخب الايراني نجح في اضافة 6 نقاط في الوقت القاتل من اللقاء من دون ان تنجح اللبنانيات في تسجيل اي نقطة.

وكانت افضل مسجلة في المنتخب اللبناني نور اللبان 13 نقطة.

وسيخوض لبنان مباراته الثالثة في الدور الأول ضد الأردن عند الساعة السادسة من مساء الاحد.

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2022-06-25
16:55 | 2022-06-25
16:26 | 2022-06-25
14:58 | 2022-06-25
14:26 | 2022-06-25
14:17 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website