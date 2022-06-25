27
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين يبلغ لبنان الجواب الاسرائيلي الاسبوع المقبل
Lebanon 24
25-06-2022
|
23:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر مطلع لـ "الديار"، أمس، عن ان الوسيط الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين يتوقع ان يبلغ السلطات اللبنانية مطلع الاسبوع المقبل الجواب الاسرائيلي على الموقف اللبناني الذي كان تبلغه في زيارته الاخيرة.
Advertisement
واشار المصدر الى ان المسؤولين اللبنانيين في اجواء تلقي هذا الرد في غضون الايام القليلة المقبلة وربما الاثنين او الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
وكانت وكالة رويترز اوردت أمس أن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع المبعوث الأميركي بشأن الخلاف على الحدود البحرية مع لبنان آيموس هوكشتاين ويأملون في حل القضية قريباً.
وكانت تقارير إعلامية عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، التقى، طاقم المفاوضات الإسرائيلي بواسطة الفيديو، لبحث الاقتراح اللبناني بشأن الحدود البحريّة.
بدورها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، أمس،
إن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع الوسيط الأميركي في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان.
وقالت الوزارة في بيان: "استمع الفريق إلى أحدث المستجدات بعد زيارة الوسيط للبنان وناقش الطرفان صياغة توجهات بناءة للمضي قدما في المفاوضات".
وأضافت الوزارة أنها ستحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل لكنها تعتزم "حل القضية في المستقبل القريب".
وأدى الخلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية إلى عرقلة التنقيب عن موارد الطاقة في أجزاء من شرق البحر المتوسط كما يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين.
وفي وقت سابق من حزيران الجاري، زادت حدة التوتر المحفوف بالمخاطر على جانبي الحدود، بعد وصول الباخرة اليونانية "إنرجان باور"، إلى حقل كاريش الواقع عند الخط 29، المدرج في أجندة التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل.
وكان الجانب الإسرائيلي قد أعلن أن الباخرة اليونانية المخصصة للحفر والاستخراج تمركزت على مسافة كيلومترات جنوب حقل كاريش، وأن أعمالها ستنحصر بما وراء الخط 29 الذي يفاوض عليه لبنان، مما فُسر بأنه التزام بضوابط التفاوض، وكذلك بضوابط القانون الدولي التي تعتبر الخط 23 هو الحدود القصوى لحقوق لبنان، استنادا إلى وثيقة لبنانية رسمية معتمدة في الأمم المتحدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ MTV السابقة تظهر مع حبيبها... أحضان وقُبل! (صورة)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ MTV السابقة تظهر مع حبيبها... أحضان وقُبل! (صورة)
04:30 | 2022-06-25
25/06/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
06:30 | 2022-06-25
25/06/2022 06:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو
05:30 | 2022-06-25
25/06/2022 05:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
14:17 | 2022-06-25
25/06/2022 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2022-06-26
تحضيرات لكتلة نيابية جديدة
01:14 | 2022-06-26
"الطاشناق" خارج "لبنان القوي"؟
01:02 | 2022-06-26
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
00:18 | 2022-06-26
إنفجار وإطلاق نار فجراً في المنية.. ماذا حصل هناك؟
23:52 | 2022-06-25
نائب "مستقل": حكومة اختصاصيين خلال أسبوع أو انتخابات مبكرة
23:37 | 2022-06-25
هل ينجح لبنان في التقاطِ فرصة "الإنقاذ الاقتصادي الموعود"؟
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
26/06/2022 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
26/06/2022 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
26/06/2022 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact