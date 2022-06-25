Advertisement

لبنان

عون لن يسلّم صلاحيات الرئاسة إلّا في حالة واحدة؟

Lebanon 24
25-06-2022 | 23:13
A-
A+
Doc-P-965663-637918209939406528.jpg
Doc-P-965663-637918209939406528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمد علوش في" الديار":
 
الرئيس نجيب ميقاتي، يدرس خياراته جيداً للمرحلة المقبلة، خاصة أنه من المتوقع حتى اليوم أن تكون مرحلة فراغ رئاسي يُفترض بحكومته أن تتولى فيها صلاحيات إدارة البلاد كاملة، وهو رغم حديثه عن عدم التنازل لمصلحة الشروط السياسية، قد يتجه الى التنازل بعض الشيء بحال شعر بأن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال.
Advertisement
هناك حديث جدّي في أروقة قصر بعبدا عن عدم جواز تسليم صلاحيات الرئاسة إلا الى حكومة كاملة المواصفات، وفريق رئيس الجمهورية يُدرك بأنه يستطيع الضغط لتشكيل حكومة ترضيه من خلال تسويق هذا الأمر، ففي حال لم يرغب الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة فإننا نتحدث هنا، بحسب المصادر، عن استمرار عون في موقعه بعد نهاية ولايته في تشرين الاول المقبل، وبالتالي الدخول في أزمة حكُم جديدة لن تنتهي قبل الوصول الى تسوية سياسية من غير المعلوم ما إذا كانت ستُنتج داخل لبنان او خارجه، ومن غير المعلوم ما إذا كان يمكن إنتاج تسوية كهذه دون الدخول في تغيير أسس النظام اللبناني القائم حالياً.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-06-26
01:14 | 2022-06-26
01:02 | 2022-06-26
00:18 | 2022-06-26
23:52 | 2022-06-25
23:37 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website