عون لن يسلّم صلاحيات الرئاسة إلّا في حالة واحدة؟

كتب محمد علوش في" الديار":

الرئيس نجيب ميقاتي، يدرس خياراته جيداً للمرحلة المقبلة، خاصة أنه من المتوقع حتى اليوم أن تكون مرحلة فراغ رئاسي يُفترض بحكومته أن تتولى فيها صلاحيات إدارة البلاد كاملة، وهو رغم حديثه عن عدم التنازل لمصلحة الشروط السياسية، قد يتجه الى التنازل بعض الشيء بحال شعر بأن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال.

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هناك حديث جدّي في أروقة قصر بعبدا عن عدم جواز تسليم صلاحيات الرئاسة إلا الى حكومة كاملة المواصفات، وفريق رئيس الجمهورية يُدرك بأنه يستطيع الضغط لتشكيل حكومة ترضيه من خلال تسويق هذا الأمر، ففي حال لم يرغب الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة فإننا نتحدث هنا، بحسب المصادر، عن استمرار عون في موقعه بعد نهاية ولايته في تشرين الاول المقبل، وبالتالي الدخول في أزمة حكُم جديدة لن تنتهي قبل الوصول الى تسوية سياسية من غير المعلوم ما إذا كانت ستُنتج داخل لبنان او خارجه، ومن غير المعلوم ما إذا كان يمكن إنتاج تسوية كهذه دون الدخول في تغيير أسس النظام اللبناني القائم حالياً.