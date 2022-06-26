Advertisement

لبنان

رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-06-2022 | 01:02
A-
A+
Doc-P-965704-637918275404968549.jpeg
Doc-P-965704-637918275404968549.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر التوتر الضمني بين الاحزاب السياسية المعارضة ومجموعة نواب التغيير، على خلفية التمايز لكسب ود الشارع، وعدم التنسيق في الاستحقاقات الاساسية.
وفي هذا السياق نُقل  عن رئيس حزب معارض قوله في إحدى الجلسات الخاصة مع كوادر من الصف الأول: "رح ربيلكن ياهن لفرقة التغييريين. أول درس لهم كان في مجلس النواب عندما حصلنا على كل ما نريد وهم لا، والثاني في الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، وما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن قبل الإستحقاق الرئاسي".
Advertisement
وعلقّ أحد السياسيين الظرفاء على أداء "النواب التغييريين" بالقول: يبدو أن هؤلاء التغييريين قد أصبحوا في حاجة إلى بعض التغيير، في إشارة منه إلى ما إعترى موقفهم في الإستحقاقات الأخيرة، سواء بالنسبة إلى إنتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه واللجان النيابية وفي الإستشارات النيابية الملزمة، أو من خلال ما يظهر إلى العلن من تخبّط على أكثر من صعيد، وبالأخص في تحديد الأولويات، إذ تبيّن بالممارسة اليومية حتى الآن أن لكل مجموعة منهم آراءها المختلفة عن آراء المجموعة الأخرى بالمعنى السلبي وليس الإيجابي التكاملي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-06-26
05:00 | 2022-06-26
04:46 | 2022-06-26
04:45 | 2022-06-26
04:30 | 2022-06-26
04:29 | 2022-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website